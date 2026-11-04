Allison Transmission stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Allison Transmission hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,53 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 693,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at