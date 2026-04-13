Allogene Therapeutics Aktie
WKN DE: A2N6WN / ISIN: US0197701065
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13.04.2026 16:47:34
Allogene Therapeutics Stock Surges 49% On Positive CAR-T Trial Data
(RTTNews) - Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) shares jumped 48.90 percent, gaining $1.33 to $4.05 on Monday, after promising interim data from its ALPHA3 trial evaluating its CAR-T therapy cema-cel in lymphoma patients.
The stock is currently trading at $4.05 compared with its previous close of $2.72, after opening at $4.08 on the Nasdaq. Shares traded between $3.55 and $4.09 during the session, with volume surging to 34.94 million shares, well above the average daily volume of 5.83 million.
The company reported that 58.3 percent of patients treated with cema-cel achieved molecular residual disease clearance, with significant reductions in circulating tumor DNA levels compared to observation. The study, conducted in collaboration with Natera, Inc., suggests the therapy could help delay or prevent relapse in large B-cell lymphoma patients. Allogene's 52-week range is $0.86 to $4.09.
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