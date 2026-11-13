Allot Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Allot Communications hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Allot Communications ebenfalls ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 30,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at