14.05.2026 06:31:29

Allot Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Allot Communications hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach -0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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