Allot Communications präsentierte Quartalsergebnisse

Allot Communications präsentierte in der am 15.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,060 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Allot Communications ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 39,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,170 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Allot Communications ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Allot Communications im vergangenen Geschäftsjahr 145,60 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allot Communications 135,92 Millionen USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,163 USD sowie einen Umsatz von 145,32 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at