Allot Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Allot Communications hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 28,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 USD. Im Vorjahr hatte Allot Communications -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 101,99 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 92,20 Millionen USD in den Büchern standen.

