|
27.02.2026 06:31:29
Allot Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Allot Communications hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 28,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 USD. Im Vorjahr hatte Allot Communications -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 101,99 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 92,20 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.