Allsec Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Allsec Technologies hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,68 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,48 Prozent auf 1,53 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

