Allsec Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Allsec Technologies präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 11,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,50 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at