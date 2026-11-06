Allstate: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Allstate ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Allstate die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 8,03 USD gegenüber 13,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 17,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allstate 17,26 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at