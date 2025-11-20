Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|
20.11.2025 14:29:20
Allstate Corp. Reports Estimated Catastrophe Losses For October Of $83 Mln
(RTTNews) - Insurer Allstate Corp. (ALL) announced Thursday estimated catastrophe losses for the month of October 2025 of $83 million or $65 million, after-tax.
Catastrophe losses in October include five wind and hail events.
Total Allstate protection policies in force as of October 31, 2025 were 38,155, up 1.4 percent from 37,614 as on October 31, 2024.
Aktien in diesem Artikel
|Allstate Corp.
|182,25
|0,47%
