Allstate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Allstate hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 9,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,11 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,94 Milliarden USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allstate 16,45 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at