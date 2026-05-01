|
01.05.2026 06:31:29
Allstate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Allstate hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 9,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,11 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,94 Milliarden USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allstate 16,45 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!