Allstate öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Allstate hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,51 USD gegenüber 7,76 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allstate in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,60 Milliarden USD im Vergleich zu 16,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at