Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
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18.06.2026 14:12:02
Allstate Reports May Catastrophe Losses Of $289 Mln
(RTTNews) - The Allstate Corporation (ALL) on Thursday reported estimated catastrophe losses of $289 million in May, or $228 million after tax.
The insurer said total catastrophe losses for April and May combined amounted to $1.160 billion, or $915 million after tax.
Allstate's Protection business continued to grow its customer base during May. Total policies in force increased 0.3% from April and 2.4% from a year earlier to 38.80 million.
Allstate shares closed at $221.66 on Wednesday, down 0.64%.
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