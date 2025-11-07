Allstate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Allstate hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allstate ein EPS von 4,33 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Allstate 17,26 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at