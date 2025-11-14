Allterco AD Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Allterco AD Registered hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,250 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 33,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at