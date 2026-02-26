Allterco AD Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Allterco AD Registered hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allterco AD Registered 0,500 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 62,8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,8 Millionen EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,41 EUR. Im Vorjahr waren 1,26 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 149,72 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 106,71 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,72 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 149,70 Millionen EUR gerechnet.

