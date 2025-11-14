Allurion Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Allurion Technologies präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,53 USD gegenüber 3,40 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 50,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at