Ally Financial Aktie
WKN DE: A0YEFS / ISIN: US36186R2094
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10.08.2026 20:39:01
Ally Financial Chief Risk Officer Stephanie Richard Sells 5,000 Shares
Stephanie N. Richard, Chief Risk Officer of Ally Financial Inc. (NYSE:ALLY), sold 5,000 shares of common stock on Aug. 4, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($44.23); post-transaction value based on August 04, 2026, market close ($44.99).Ally Financial is a leading digital-first financial services provider with a market capitalization of $13.7 billion and trailing 12-month revenues of $15.8 billion, demonstrating significant scale in the financial services sector. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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