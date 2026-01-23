Ally Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ally Financial gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,94 Milliarden USD – eine Minderung von 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,08 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,14 Milliarden USD gerechnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,37 USD. Im Vorjahr hatte Ally Financial 1,80 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ally Financial mit einem Umsatz von insgesamt 15,26 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -6,68 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD und einen Umsatz von 7,92 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at