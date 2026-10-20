Ally Financial Inc. Q3 Profit Advances

(RTTNews) - Ally Financial Inc. (ALLY) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $401 million, or $1.30 per share. This compares with $371 million, or $1.18 per share, last year.

Excluding items, Ally Financial Inc. reported adjusted earnings of $412 million or $1.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.6% to $2.332 billion from $2.168 billion last year.

Ally Financial Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $401 Mln. vs. $371 Mln. last year. -EPS: $1.30 vs. $1.18 last year. -Revenue: $2.332 Bln vs. $2.168 Bln last year.