Ally Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Ally Financial hat am 18.04.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,450 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,43 Prozent auf 1,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ally Financial 2,10 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,319 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,96 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at