20.04.2026 06:31:29

Ally Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ally Financial hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ally Financial -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,89 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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