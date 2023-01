Ally Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ally Financial hat sich am 20.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ally Financial 2,02 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,20 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,968 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,06 Milliarden USD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,61 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,43 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 5,98 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 8,35 Milliarden USD gelegen.

