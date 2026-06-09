Chime Financia a Aktie
WKN DE: A414SZ / ISIN: US16935C1099
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09.06.2026 21:19:02
Ally Financial vs. Chime Financial Inc. Class A Common Stock: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?
Deciding between Ally Financial (NYSE:ALLY) and Chime Financial Inc. Class A Common Stock (NASDAQ:CHYM) requires weighing a seasoned digital bank against a high-growth fintech disruptor. Which of these two players is the better buy today?Ally Financial originated from the automotive world and has since built a massive online deposit base to fund its lending. Chime focuses on providing accessible financial services through partner banks to younger and underbanked populations. As both companies navigate a shifting interest rate environment, their business models offer very different paths for your portfolio.Ally provides digital banking, which is becoming common among bank stocks as they move away from physical branches. It relies heavily on relationships with dealers, specifically reporting significant concentration with General Motors and Stellantis. In 2025, General Motors dealers accounted for roughly 34% of inventory financing and 24% of consumer automotive financing. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as these two manufacturers represent a massive portion of its loan volume.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Chime Financial Inc. Regristered Shs -A-
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05.05.26
|Ausblick: Chime Financial A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Chime Financial A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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24.02.26
|Ausblick: Chime Financial A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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10.02.26
|Erste Schätzungen: Chime Financial A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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04.02.26
|Ausblick: Chime Financial A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)