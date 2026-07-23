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23.07.2026 06:31:29
Ally Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ally Financial hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 1,18 USD. Im letzten Jahr hatte Ally Financial einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 4,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,22 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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