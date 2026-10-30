Alm Brand A-S Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alm Brand A-S Un äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alm Brand A-S Un 0,060 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 525,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 515,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at