Alm Brand A-S vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alm Brand A-S veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,20 DKK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,86 Prozent auf 3,29 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,23 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,283 DKK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,99 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at