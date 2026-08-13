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13.08.2026 06:31:29
Alma Media: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Alma Media hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 87,9 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 83,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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