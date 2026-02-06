Alma Media vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alma Media hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,15 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,150 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84,9 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 81,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,670 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,640 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alma Media im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 327,10 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 312,70 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,718 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 327,41 Millionen EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at