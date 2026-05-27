Almadex Minerals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Almadex Minerals hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Redaktion finanzen.at