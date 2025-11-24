Almadex Minerals präsentierte Quartalsergebnisse

Almadex Minerals präsentierte am 21.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,02 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Almadex Minerals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at