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26.11.2026 06:31:29
Almadex Minerals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Almadex Minerals hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,09 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Almadex Minerals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2600 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Almadex Minerals einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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