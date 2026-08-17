ALMADO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ALMADO präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,50 JPY. Im Vorjahresquartal waren -65,520 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ALMADO mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 39,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at