ALMADO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ALMADO hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 44,13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 37,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,94 Prozent auf 1,99 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 56,07 JPY gegenüber 70,43 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at