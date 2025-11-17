ALMADO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ALMADO ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ALMADO die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 13,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ALMADO 32,97 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at