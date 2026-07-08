Almarai hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Almarai hat am 06.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 SAR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Almarai 5,87 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,29 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at