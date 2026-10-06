Almarai präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Almarai hat am 04.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,62 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Almarai ebenfalls ein EPS von 0,620 SAR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,43 Prozent auf 6,19 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,55 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at