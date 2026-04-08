Almarai stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Almarai hat am 05.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 SAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,740 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,16 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,77 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at