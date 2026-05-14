Almawarid Manpower Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Almawarid Manpower Company Registered hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,61 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Almawarid Manpower Company Registered 1,50 SAR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Almawarid Manpower Company Registered 758,5 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 588,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at