ALMEDIO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ALMEDIO hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

ALMEDIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,240 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALMEDIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 61,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 494,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at