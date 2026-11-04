ALMEDIO legte Quartalsergebnis vor

ALMEDIO hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,26 JPY. Im Vorjahresquartal waren -8,850 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 138,58 Prozent auf 1,18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 494,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at