05.02.2026 06:31:28
ALMEDIO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ALMEDIO hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
ALMEDIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 JPY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 67,13 Prozent auf 456,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
