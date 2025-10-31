Almeera Consumer Goods Company QSC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Almeera Consumer Goods Company QSC präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,11 QAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Almeera Consumer Goods Company QSC 0,140 QAR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,59 Prozent auf 673,8 Millionen QAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 638,1 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at