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01.05.2026 06:31:29
Almeera Consumer Goods Company QSC präsentierte Quartalsergebnisse
Almeera Consumer Goods Company QSC lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 QAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 QAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 853,1 Millionen QAR – das entspricht einem Zuwachs von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 789,4 Millionen QAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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