Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,02 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,5 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,6 Millionen JOD umgesetzt.

