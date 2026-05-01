Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 JOD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 95,24 Prozent auf 0,8 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at