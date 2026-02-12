|
12.02.2026 06:31:29
Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,060 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatte Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng ein EPS von 0,030 JOD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng 6,07 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,54 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.