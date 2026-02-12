12.02.2026 06:31:29

Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,060 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatte Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng ein EPS von 0,030 JOD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng 6,07 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,54 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

