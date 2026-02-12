Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,060 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatte Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng ein EPS von 0,030 JOD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng 6,07 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,54 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at