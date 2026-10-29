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29.10.2026 06:31:29
Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde mit 0,02 JOD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 JOD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,87 Prozent auf 2,1 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,5 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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