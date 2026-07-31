Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 JOD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Almehanya for Real Estate Investments and Housi ng in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen JOD im Vergleich zu 1,8 Millionen JOD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at