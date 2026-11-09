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09.11.2026 06:31:29
Almetax Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Almetax Manufacturing äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,48 Prozent auf 1,96 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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